‘RKC-target kan in voetsporen van Vertonghen en Vermaelen treden’

RKC Waalwijk is geïnteresseerd in Hannes Delcroix en heeft dat ook kenbaar gemaakt bij Anderlecht, zo meldt het Brabants Dagblad donderdag. De twintigjarige verdediger maakte de afgelopen drie seizoenen deel uit van de hoofdmacht van Paars-Wit, maar zijn debuut kwam pas in de voorbije voetbaljaargang. RKC wil Delcroix in eerste instantie op huurbasis naar Nederland halen.

Delcroix werd geboren op Haïti en kwam al op jeugdige leeftijd in België terecht. De centrale verdediger doorliep de jeugdopleidingen van Royal Antwerp en Beerschot, alvorens hij de overstap maakte richting Anderlecht. Zijn vuurdoop in de hoofdmacht volgde in augustus 2018, een invalbeurt in de wedstrijd tegen KV Oostende. De jeugdinternational kende daarnaast een eenmalig optreden in de Europa League.

De door RKC begeerde verdediger treedt wellicht in de voetsporen van landgenoten Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen. Beide verdedigers werden in hun Ajax-periode tijdelijk gestald bij de promovendus uit Waalwijk. Vertonghen speelt inmiddels alweer jaren voor Tottenham Hotspur, terwijl Vermaelen transfervrij is na zijn vertrek bij Barcelona.

RKC is overigens niet alleen met Delcroix bezig. Lars Nieuwpoort, laatstelijk actief voor De Graafschap, traint mee met de selectie van trainer Fred Grim. De Belgische linksback Kjetil Borry is inmiddels afgetest. De Waalwijkers wisten in een eerder stadium Lennerd Daneels (Jong PSV), Dean van der Sluys (TOP Oss), Teun van Grunsven (SV Oss’20) en Nando Nöstlinger (Royal Antwerp) transfervrij aan de club te binden.