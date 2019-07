FC Twente haalt voormalig jeugdspeler van Sevilla op huurbasis in huis

José Matos is de vijfde zomeraanwinst van FC Twente, zo bevestigt de club uit Enschede via de officiële kanalen. De Spaanse linksback wordt voor een seizoen gehuurd van Cádiz, een club uit de Segunda División. Matos werd opgeleid bij Sevilla en volgt in de Grolsch Veste Ricardinho op.

“Ik ben blij hier te zijn”, reageert Matos op de clubwebsite van Twente. “Voor mij is deze transfer een heel mooie nieuwe stap, spelen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen heb ik FC Twente regelmatig gevolgd, omdat ik Aitor en Gonzalez nog ken van Sevilla. De coach en de spelers die ik afgelopen tijd gesproken heb gaven mij het juiste gevoel. Ik kijk er erg naar uit om op het veld te staan.”

“Het is mooi dat we erin geslaagd zijn José voor komend seizoen aan de selectie toe te voegen”, zegt Ted van Leeuwen. “José is een offensieve linkerverdediger met een enorme drive en die sterk is in de omschakeling. Een voetballer die past bij het spel dat we willen spelen. We hadden hem graag voor meerdere seizoenen aan FC Twente willen binden, maar huur was de enige optie. Desalniettemin zijn we erg blij met hem, José is een kwaliteitsimpuls voor de selectie.”

De huurling beschikt bij Cádiz, waar hij afgelopen seizoen 23 wedstrijden speelde, nog over een contract tot medio 2021, maar mocht de Spaanse club tijdelijk verlaten. Zijn officiële debuut kan al snel volgen, want FC Twente begint op 3 augustus aan de terugkeer in de Eredivisie. PSV is die dag in Enschede de tegenstander van het elftal van trainer Gonzalo García García.

Voor FC Twente is Matos de vijfde aanwinst van de zomerse transferperiode. Naast Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg) sloten ook Julio Pleguezuelo (Arsenal), Lindon Selahi (Standard Luik) en Rafik Zekhnini (Fiorentina) in de afgelopen periode aan bij de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het gaat in alle gevallen om transfervrije spelers of huurdeals.