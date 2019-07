Ajax last extra oefenwedstrijd in en speelt twee keer op 22 juli

Ajax heeft een extra oefenwedstrijd ingepland, zo meldt de club donderdagmiddag op de website. Op maandag 22 juli is om 14.00 uur het Griekse OFI Kreta in Epe de tegenstander. Op diezelfde dag nemen de Amsterdammers het ook al op tegen Panathinaikos. De ploeg van Erik ten Hag treedt dan om 19.00 uur aan in het Olympisch Stadion.

“Ajax streeft ernaar op deze dag twee oefenwedstrijden te spelen, zodat alle spelers van de A-selectie een vergelijkbare hoeveelheid wedstrijdminuten kunnen maken. Het duel met Panathinaikos is de hoofdwedstrijd, daar komen de meeste basisspelers van Ajax in actie. Het team dat tegen OFI Kreta aantreedt zal grotendeels bestaan uit de reserves en aanstormend talent”, verklaart Ajax.

De regerend landskampioen komt voor die tijd nog tweemaal vriendschappelijk in actie. Op zondag 14 juli is het Medipol Basaksehir van Eljero Elia de tegenstander. Vier dagen later fungeert Watford als sparringpartner van de Amsterdammers. Ajax werkte tot dusver drie oefenwedstrijden af. Quick ‘20 (2-11) en Anderlecht (5-2) werden verslagen, terwijl het duel met Aalborg BK met een 1-1 gelijkspel werd afgesloten.

Na de oefencampagne kan de focus van Ajax op het serieuze werk. Op 22 juli wordt de tegenstander in de tweede voorronde van de Champions League bekend via de loting. APOEL Nicosia, PAOK Saloniki, FK Qarabag, NK Maribor, Rode Ster Belgrado, Maccabi Tel Aviv en Sheriff Tiraspol kunnen tijdens de loting uit de koker komen. PSV is op 27 juli de tegenstander in het duel om de Johan Cruijff Schaal en op 3 augustus wordt het Eredivisie-seizoen afgetrapt met een uitwedstrijd tegen Vitesse.