Arsenal ‘zeer teleurgesteld’ door besluit van aanvoerder Koscielny

Laurent Koscielny stuurt aan op een vertrek bij Arsenal. De 33-jarige centrale verdediger, wiens contract met the Gunners nog een seizoen doorloopt, weigert in dat kader om mee te gaan op trainingskamp richting de Verenigde Staten. Koscielny zet in op een terugkeer naar Frankrijk. Arsenal is teleurgesteld in de houding van de aanvoerder, zo valt te lezen in een officiële reactie op de clubsite.

“De beslissing van Laurent om niet mee te gaan op trainingskamp stelt ons zeer teleur en gaat duidelijk tegen onze instructies in. We hopen dit op korte termijn recht te trekken en doen verder geen mededelingen”, aldus het statement van de clubleiding van Arsenal. Koscielny is nog steeds een vaste waarde voor manager Unai Emery, ondanks de nodige blessures afgelopen seizoen.

De routinier is volgens berichten in de Franse media al enige tijd bezig met een vertrek. Hij heeft naar verluidt aan Arsenal gevraagd om het contract met wederzijds goedvinden te verscheuren, wat is geweigerd door de beleidsbepalers in het Emirates Stadium. Koscielny kwam met dit verzoek vanwege de aanbiedingen die Olympique Lyon, Girondins Bordeaux en Stade Rennes hem hebben gedaan.

Koscielny is sinds 2010 verbonden aan Arsenal en is al jaren een vertrouwd gezicht in de defensie van de Londenaren. De Franse verdediger, die in eigen land voor Guingamp, Tours en Lorient uitkwam, veroverde in de afgelopen negen seizoenen driemaal de FA Cup. Daarnaast stond Koscielny drie keer met de Community Shield in zijn handen.