‘Het was voor mij de eerst optie toen ik wist dat ik bij Ajax weg zou gaan’

Voor Václav Cerny kwam na zes seizoenen een einde aan het dienstverband bij Ajax. De 21-jarige vleugelaanvaller tekende maandag een driejarig contract bij FC Utrecht, dat circa 900.000 euro neerlegde voor de Tsjechische buitenspeler. Cerny, wiens rol bij Ajax naar eigen zeggen was uitgespeeld, heeft nooit aan een andere club gedacht en is blij dat hij zijn loopbaan in de Domstad kan vervolgen.

“Ik had een fijn gevoel bij de gesprekken met de trainer en de directie. De klik was er vanaf het begin. Toen ik wist dat ik weg zou gaan, was FC Utrecht voor mij de eerste optie. Dat is zo gebleven. Ik ben dan ook superblij dat het rond is gekomen”, verklaart de aanwinst van trainer John van den Brom in gesprek met FC Utrecht TV.

Cerny wilde hoe dan ook in de Eredivisie blijven. “Ik ben hier al zes jaar en wilde daarom graag in Nederland blijven. Het is een mooie competitie om mezelf door te ontwikkelen. FC Utrecht is een club met ambities en ik ben een speler met ambities. Ik ben superblij dat het gelukt is”, aldus de van Ajax afkomstige aanvaller.

De aanhang van FC Utrecht heeft nu al indruk gemaakt op Cerny, die dan ook graag zijn kunsten wil gaan vertonen in De Galgenwaard. “Absoluut, absoluut. Daarom kan ik ook niet wachten tot de wedstrijden gaan beginnen, zodat we elkaar kunnen zien en ontmoeten. Zoals ik al zei: ik kan niet wachten”, zo besluit Cerny. Volgens De Telegraaf heeft Ajax een terugkoopclausule van naar verluidt vijf miljoen euro laten opnemen in de overeenkomst met de Eredivisionist uit Utrecht.