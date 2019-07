Aston Villa tilt transferuitgaven richting de 100 miljoen met zesde aanwinst

Aston Villa neemt Ezri Konsa over van Brentford, zo meldt de club donderdagochtend via de officiële kanalen. De promovendus uit Birmingham activeert de afkoopclausule in het contract van de centrale verdediger, die naar verluidt op dertien miljoen euro ligt. Konsa speelde sinds vorig jaar zomer bij de club uit de Championship.

Konsa is een bekende van Villa-manager Dean Smith, die afgelopen seizoen enkele maanden als manager van Brentford fungeerde. In oktober werd de Engelsman aangesteld als nieuwe manager van the Villans. Wat betreft Smith blijft het niet bij de komst van Konsa, daar er behoefte is aan meer verdedigende versterkingen. Er zijn gesprekken geweest met Gary Cahill, die Chelsea onlangs transfervrij verliet, maar de salariseisen van de verdediger zijn te gortig.

The Telegraph meldt dat ook Axel Tuanzebe op het wensenlijstje van Smith staat. De 21-jarige verdediger heeft een doorlopende verbintenis tot medio 2022 bij Manchester United. De namen van Adam Webster, waarvoor Bristol City ruim dertig miljoen euro vraagt, Tom Heaton (Burnley), Darren Randolph (Middlesbrough) en Alex McCarthy (Southampton) passeren de revue in de zoektocht naar een nieuwe doelman.

Konsa is de zesde zomeraanwinst van Aston Villa zijn. In een eerder stadium werd circa dertig miljoen euro neergelegd voor de van Bournemouth afkomstige Tyrone Mings. Daarnaast versterken Wesley (Club Brugge), Matt Targett (Southampton), Jota (Birmingham City) en Kortney Hause (Wolverhampton Wanderers) de selectie van Smith en werd Anwar El Ghazi, die al op huurbasis uitkwam voor de gepromoveerde club, definitief overgenomen van Lille OSC. De promovendus heeft in totaal al voor bijna honderd miljoen euro aan inkopen gedaan deze zomer.

“We waren al een tijd op zoek naar een speler als Ezri. Het helpt zeker dat Richard O’Kelly (assistent-manager Aston Villa, red.) en ik al met hem hebben gewerkt bij Brentford. Ezri is een speler met veel potentieel die klaar is voor de Premier League. Ik kijk ernaar uit om weer met hem te werken”, aldus Smith in een reactie op de clubsite.