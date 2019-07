‘AC Milan en Watford horen vraagprijs van vijftien miljoen in Eindhoven’

PSV hoopt deze zomer nog een aantal uitgaande transfers te kunnen verwezenlijken en Gastón Pereiro is een van de spelers die op de nominatie staat om te vertrekken. De Uruguayaan is geen onbetwiste basiskracht en ligt bovendien nog maar een jaar vast, waardoor hij in de aankomende maanden verkocht zal moeten worden als de Eindhovenaren nog een mooi bedrag aan hem over willen houden.

Pereiro werd in de afgelopen dagen al in verband gebracht met een transfer naar Watford en La Gazzetta dello Sport meldt donderdag dat de spelmaker eveneens in beeld is bij AC Milan. De 24-jarige aanvallende middenvelder zou door zijn zaakwaarnemer aangeboden zijn bij i Rossoneri, die de situatie momenteel bestuderen.

De roze sportkrant voegt toe dat Pereiro geen eerste keus is in het San Siro, maar dat Milan op dit moment wel evalueert of hij in het elftal past en of zijn komst in economisch opzicht haalbaar is. PSV zou een bedrag van vijftien miljoen euro in gedachten hebben voor zijn speler, al lijkt het wel mogelijk om die prijs wat naar beneden te onderhandelen.

Watford is op dit moment concreter in de markt voor Pereiro en de Engelsen zouden hem zelfs in de komende paar dagen al willen presenteren. Als PSV er inderdaad in slaagt om hem voor om en nabij de vijftien miljoen te verkopen maakt het een mooie winst: de Eindhovenaren namen hem vier jaar geleden immers voor zeven miljoen over van Club Nacional.