‘De overdreven verwachtingen van Real Madrid vormen een struikelblok’

James Rodríguez keert deze zomer na twee jaar Bayern München weer terug naar Real Madrid, maar de spelmaker zal waarschijnlijk meteen doorverkocht worden. Het is geen geheim dat Carlo Ancelotti inzet op een hereniging met zijn voormalige pupil bij Napoli en de Italianen zijn de afgelopen tijd met de Koninklijke in gesprek geweest. Een snelle deal lijkt echter nog niet in zicht.

“Hij is de speler die, na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, de meeste uitstraling richting de media heeft. Ancelotti vindt hem geweldig en wij wachten tot we een redelijker voorstel krijgen”, vertelt Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis aan de Corriere dello Sport. “Real Madrid vormt momenteel een struikelblok, aangezien hun verwachtingen wat ons betreft overdreven zijn. Maar James wil wel graag naar Napoli komen.”

Naast James werd Napoli de afgelopen tijd ook genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor Mauro Icardi. Er zou zelfs sprake zijn van een ruildeal met Internazionale waarin ook Lorenzo Insigne betrokken zou worden. Zo ver zal het echter niet komen: “Ancelotti heeft al gezegd dat hij Icardi niet voor Insigne in zou willen ruilen en hij heeft gelijk. Het zou goed kunnen dat Icardi alleen naar Juventus wil, maar ik heb ook liever Lorenzo. Hij is degene die we nodig hebben, terwijl we in de spits Arkadiusz Milik en Dries Mertens al hebben lopen.”

“Ik zal niet ontkennen dat we naar Icardi hebben gevraagd. Ik zal ook niet ontkennen dat hij talent heeft: hij is een geweldige speler. Er is echter zoveel over hem gezegd dat hij nu ouder lijkt dan de 26 jaar die hij is. Als ik het vanaf een afstandje beoordeel, lijkt het erop dat ze niet goed met hem zijn omgegaan. Dat zijn talent verspild werd en dat hij het belang van zijn rol niet doorhad. Maar er is geen twijfel over mogelijk dat we hem bewonderen als speler.”