Fortuna Sittard neemt vanwege ‘interne zaken’ afscheid van publiekslieveling

Djibril Dianessy vertrekt definitief bij Fortuna Sittard. Technisch manager Sjoerd Ars bevestigt tegenover L1 dat de 23-jarige aanvaller, die onlangs al uit de selectie werd gezet, op weg is naar de uitgang. Over de redenen achter het vertrek van Dianessy wil Ars niet verder uitweiden: “Dat zijn interne zaken, ik vind het niet netjes daar iets over te zeggen.”

Dianessy werd vorige week uit de selectie gezet, al zou dat besluit van de directie zijn gekomen en niet van de nieuwe trainer Sjors Ultee. Dianessy ontbrak daarna op verschillende trainingen, miste de oefenwedstrijd tegen Aris Thessaloniki en staat ook niet op de nieuwe elftalfoto die afgelopen maandag werd genomen.

Dianessy lag nog tot volgend jaar vast bij de Eredivisionist, waardoor zijn nieuwe werkgever een transfersom op tafel heeft moeten leggen. Ars wil eveneens niet onthullen waar de Fransman, die sinds 2016 actief was in Limburg, zijn loopbaan zal vervolgen.

De aanvaller, die zeer gelief was onder het publiek van Fortuna, kwam in 68 wedstrijden namens de club tot 20 doelpunten en 11 assists. Zijn inbreng in het afgelopen seizoen in de Eredivisie was echter beperkt: vanwege een zware knieblessure kwam hij, verspreid over twee duels, slechts vijf minuten in actie.