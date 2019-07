Engelse media: ‘Gonzalo Higuaín staat voor terugkeer naar Premier League’

Gonzalo Higuaín speelt vanaf komend seizoen mogelijk weer in de Premier League. Afgaande op de laatste berichten uit Engeland zou West Ham United van plan zijn om de aanvaller van Juventus te huren. De aanvaller uit Argentinië speelde het voorbije half jaar op huurbasis voor Chelsea, dat de optie tot koop in het huurcontract niet lichtte.

Higuaín ging in januari op huurbasis van Juventus naar Chelsea, voor een bedrag van negen miljoen euro. Een daverend succes was de samenwerking niet, ondanks de winst van de Europa League. De 31-jarige Argentijn kwam niet verder dan vijf doelpunten in achttien officiële duels en Chelsea zag dan ook geen reden om tot overname over te gaan.

Chelsea heeft weliswaar een transferverbod voor ingaande transfers, maar het lichten van de optie tot koop van 36 miljoen euro was daar niet onder gevallen. In Turijn, waar Higuaín nog een doorlopend contract heeft, heeft hij geen toekomst, ook al staat de club nu onder leiding van Maurizio Sarri, voormalig manager van Chelsea.

Juventus zou Higuaín het liefst definitief van de hand doen, voor een bedrag van circa 45 miljoen euro, maar niet veel clubs hebben daadwerkelijk interesse in de aanvaller. De verwachting is dan ook dat de Italiaanse topclub genoegen neemt met een riante huursom en bij voorkeur een verplichte optie tot koop. Engelse media schrijven donderdag dat West Ham een akkoord met Juventus nadert.

West Ham is naarstig op zoek naar een nieuwe aanvalsleider na de aftocht van Marko Arnautovic naar China. De Oost-Londenaren leken dicht bij de komst van Maxi Gómez, maar de Uruguayaan zou op het punt staan om bij Valencia te tekenen.