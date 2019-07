Atlanta United en Frank de Boer schrijven geschiedenis in Kennesaw

Atlanta United heeft zich voor het eerst in de geschiedenis voor de halve finales van de US Open Cup geplaatst. Het team van trainer Frank de Boer was in Kennesaw met 2-0 te sterk voor Saint Louis FC en bereikte de laatste vier. De volgende tegenstander is Orlando City; de locatie van de ontmoeting wordt middels een loting bepaald.

Nieuwkomer Emerson Hyndman was de meest opvallende naam in de basiself van Atlanta ten opzichte van afgelopen weekeinde: De Boer gaf Julian Gressel rust. Leandro González Pirez was terug van een schorsing en Brek Shea verving Mikey Ambrose. In de eerste tien minuten was Atlanta tweemaal dicht bij een openingstreffer, maar het defensief ingestelde Saint Louis overleefde een vroege achterstand.

Ondanks de hoge druk en het overwicht van the Five Stripes kwam het scorebord in de eerste helft niet in beweging. In de tweede helft trok Atlanta het duel alsnog naar zich toe. Hyndman gaf enkele minuten na rust niet op, zette goed door en zag hoe Gonzalo Martinez uitstekend afrondde: 1-0. Vlak voor het einde gooide het team van De Boer het duel in het slot. Dion Pereira werd neergehaald in het zestienmetergebied en Martinez faalde niet vanaf elf meter.

Atlanta speelt zondag in competitieverband bij Seattle Sounders. Het team van De Boer neemt in de Eastern Conference een derde plaats in. Philadelphia Union en FC United hebben respectievelijk vijf punten en een punt meer, maar Atlanta heeft een duel minder gespeeld. New York City heeft op zijn beurt een punt minder dan Atlanta én twee duels minders dan de regerend landskampioen van de Verenigde Staten.