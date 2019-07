Jaap Stam kiest de aanval bij Feyenoord: ‘De trainer wilde me niet opstellen’

Het is het jaar van de waarheid voor Yassin Ayoub. Met Tonny Vilhena en Jordy Clasie zijn twee vaste krachten op het middenveld van Feyenoord vertrokken; een linie waar de gestopte Robin van Persie ook regelmatig speelde. Jaap Stam, de opvolger van Giovanni van Bronckhorst, stuurde in de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen SV Darmstad 98 (2-1 zege) een opvallend offensieve middenlinie het veld in: Ayoub, Liam Kelly en Steven Berghuis.

Stam beoogt een middenveld met veel voetballend vermogen, net als in zijn periodes bij Reading en PEC Zwolle. Ayoub genoot van het samenspel met Berghuis, die net als zijn trainer een voorkeur voor een meer centrale rol heeft. “Ik vind het wel fijn. Steven en ik zijn het type voetballer, dat elkaar gemakkelijk kan vinden”, vertelt de middenvelder donderdag in De Telegraaf. “Ik vond dat het er goed uitzag.”

“We moesten wel even wennen, maar na de drinkpauze hadden we de volledige controle en konden we heel goed voetballen.” Ayoub, een jaar geleden transfervrij overgekomen van FC Utrecht, wist zich afgelopen seizoen niet in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst te spelen. “Het is gewoon een heel lastig seizoen geweest voor mij. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat, maar de trainer wilde me niet opstellen.”

“Dit seizoen begin je gewoon weer op nul, omdat er een nieuwe trainer is. Ik voel me fit en ga voor mijn kans.” Dylan Vente en Naoufal Bannis bezorgden Feyenoord de derde zege in de voorbereiding, na eerdere overwinningen op SDC Putten (0-6) en FC Dordrecht (2-1).