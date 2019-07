Daley Blind: ‘Mijn bed was mooi opgemaakt, maar mijn shirtjes waren weg’

Daley Blind heeft in het programma Shirtje Ruilen van RTL 7 een opvallende anekdote naar buiten gebracht over het WK van 2014 in Brazilië. Het shirt waarin hij de pass op Robin van Persie verstuurde waaruit de inmiddels oud-voetballer op iconische wijze met het hoofd scoorde tegen Spanje, blijkt gestolen uit zijn hotelkamer.

Nederland won de openingswedstrijd tegen Spanje met 5-1. De ploeg van toenmalig bondscoach Louis van Gaal kwam vanuit een strafschop op achterstand, waarna Van Persie op aangeven van Blind de gelijkmaker maakte. Waar sommige spelers na afloop van shirt ruilden, nam Blind die van hem mee naar zijn hotelkamer. “Ik heb mijn shirtjes uitgehangen in de badkamer omdat ze zo doorweekt waren van de wedstrijd”, vertelt Blind, die een dag later vreemd opkeek toen hij terugkwam van de uitlooptraining. “Mijn bed was mooi opgemaakt, maar mijn shirtjes waren ook weg. Gejat? Ja, blijkbaar wel.”

Hoewel hij zijn shirt kwijt is, blijft de herinnering van de assist op Van Persie hem voor altijd bij. “Dat blijf ik koesteren”, aldus de Ajacied. “Ik heb het met Frank de Boer veel over passes gehad. We hebben natuurlijk in hetzelfde schuitje gezeten qua positie. Hoe vaak hij wel niet op een training van Ajax tegen me heeft geschreeuwd dat ik niet op de man, maar vóór de man moet spelen. Het is niet zo dat je daar op dat moment aan denkt, maar achteraf is het wel iets wat je vanuit de leerschool hebt meegekregen.”