William Troost-Ekong bezorgt Lars Veldwijk en consorten verdriet op Afrika Cup

Nigeria heeft zich woensdagavond verzekerd van een plaats in de halve finale van de Afrika Cup. De drievoudig winnaar van het toernooi was in Caïro met 2-1 te sterk voor Zuid-Afrika, met het winnende doelpunt van voormalig FC Groningen- en FC Dordrecht-verdediger William Troost-Ekong in de absolute slotfase. Lars Veldwijk was kort daarvoor als invaller binnen de lijnen gekomen, maar ook de aanvaller van Sparta Rotterdam kon uitschakeling niet voorkomen. Nigeria stuit zondag 14 juli op Ivoorkust of Algerije, die donderdagavond hun kwartfinaleduel afwerken.

Nigeria, met naast Ekong voormalig ADO Den Haag-verdediger Kenneth Omeruo in de achterste linie, nam na bijna een halfuur spelen de leiding. Samuel Chukwueze, vleugelaanvaller van Villarreal, was succesvol met een schot van binnen het strafschopgebied. Zuid-Afrika kon daar in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig tegenover stellen, ondanks het surplus aan balbezit.

Zuid-Afrika, waar voormalig FC Twente-controleur Kamohelo Mokotjo op het middenveld speelde, had er ook in de tweede helft moeite mee om kansen af te dwingen. Vitesse-middenvelder Thulani Serero bleef overigens de gehele wedstrijd op de bank. Nigeria drukte echter niet door en betaalde daar de prijs voor. De gelijkmaker van Bongani Zungu werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar door inmenging van de VAR kwam Zuid-Afrika alsnog op gelijke hoogte.

Nigeria ging naarstig op zoek naar een hernieuwde voorsprong, maar gaf Zuid-Afrika daarmee ook gelegenheid om te counteren. Percy Tau was in de slotminuten dicht bij een tweede treffer van Bafana Bafana, maar doelman Daniel Akpeyi hield Nigeria op de been. Met de verlenging in aantocht kwam er alsnog een winnaar in de reguliere speeltijd. Troost-Ekong ging mee naar voren bij een hoekschop en wist uiteindelijk van dichtbij de winnende treffer aan te tekenen, tot groot verdriet van Veldwijk en consorten.