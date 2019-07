Lampard gunt zeventienjarige Nederlander minuten bij teleurstellend debuut

Frank Lampard heeft een teleurstellend officieus debuut achter de rug als trainer van Chelsea. In de eerste oefenwedstrijd onder leiding van de oud-middenvelder raakte de Londense grootmacht niet voorbij Bohemians Dublin, afgelopen seizoen de nummer drie op het hoogste voetbalniveau van Ierland: 1-1.

Lampard kon bij zijn vuurdoop als manager van Chelsea zeker niet beschikken over zijn sterren: Willy Caballero, Danny Drinkwater, Pedro Rodríguez en Michy Batshuayi waren de enige vier grote namen in de basiself van the Blues. Batshuayi zette Chelsea al wel vroeg op het juiste spoor, want de Belgische spits tekende na acht minuten voetballen voor de openingstreffer.

Batshuayi kwam in balbezit na een mislukt schot van Kenedy, waarna hij van dichtbij raak schoot voor de 0-1. Chelsea bleef daarna de bovenliggende partij, maar slaagde er niet meer in om verder afstand te nemen van Bohemians. Lampard verving in de rust vervolgens zijn voltallige elftal. Hij bracht spelers als Davide Zappacosta, Kurt Zouma, Tiemoué Bakayoko én de zeventienjarige Nederlander Ian Maatsen binnen de lijnen, maar zij konden Lampard uiteindelijk geen overwinning bezorgen.

Bohemians hield knap stand in de tweede helft en wist in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd uiteindelijk een gelijkmaker te forceren. Eric Molloy werkte binnen na voorbereidend werk van Keith Ward en zette Dalymount Park zo in vuur en vlam. Voor Chelsea betekende het zijn eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aankomende zaterdag wacht tegen St. Patrick's Athletic een volgende test voor de Londenaren.