Steven Bergwijn heeft geen haast met transfer: ‘Ze kunnen alle tijd nemen’

Steven Bergwijn heeft voorlopig geen haast met het maken van een transfer. BILD meldde woensdagochtend dat het management van de PSV-aanvaller duidelijkheid eist van het naar verluidt geïnteresseerde Bayern München, maar volgens zaakwaarnemer Fulco van Kooperen berusten die geruchten niet op de waarheid.

Van Kooperen laat woensdagavond in een reactie aan ESPN weten dat de deur voor Bayern München altijd openstaat. "Wij hebben nooit gezegd dat ons geduld opraakt. Bayern is een grote club en het is mooi dat ze Steven een interessante speler vinden. Ze kunnen alle tijd nemen die ze nodig hebben", zo laat de belangenbehartiger optekenen.

BILD pakte woensdag uit met het verhaal dat Bergwijn, samen met Ajacied Hakim Ziyech, prijkt op een zogenaamde B-lijst van Bayern München. De Duitse recordkampioen is op zoek naar aanvallende versterkingen en onderzoekt naar verluidt eerst de haalbaarheid van drie anderen: Leroy Sané (Manchester City), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en Ousmane Dembélé (Barcelona).

Bergwijn wordt evenwel al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Bayern München en de international van het Nederlands elftal lijkt zelf dus niet onwelwillend tegenover een overgang naar de Allianz Arena te staan. Bergwijns belangenbehartiger Van Kooperen adviseert Bayern echter niet te aarzelen, daar ook onder meer Ajax het heeft voorzien op de vleugelflitser. "Het is geen geheim dat er meer clubs interesse hebben."