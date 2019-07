Manchester United schiet twintig miljoen euro tekort

Arsenal lijkt niet de nieuwe werkgever van Wilfried Zaha te worden. Crystal Palace, dat een eerste bod van the Gunners van 45 miljoen euro weigerde, wil namelijk ruim honderd miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. (Sky Sports)

De Engelse grootmacht heeft tachtig miljoen euro over voor de middenvelder, die door zijn club Lazio nog altijd wordt getaxeerd op honderd miljoen euro.

Trézéguet kan zijn loopbaan vervolgen in de Premier League. Aston Villa heeft een eerste bod van elf miljoen euro neergelegd bij Kasimpasa voor de Egyptische aanvaller. (Takvim)

Napoli wil Arek Milik betrekken in een ruildeal met Rodrigo. De Spaanse aanvaller van Valencia, die wordt gezien als alternatief voor Internazionale-spits Mauro Icardi, ziet echter geen heil in een verhuizing richting Napels. (Super Deporte)