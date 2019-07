NOS-commentator bevestigt samenwerking met Sierd de Vos voor FIFA 20

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Wat aanvankelijk een wild gerucht leek, gaat nu toch werkelijkheid worden: Sierd de Vos wordt de nieuwe stem van de populaire voetbalgame FIFA. De meest flamboyante voetbalcommentator van Nederland zal samen met NOS-collega Jeroen Grueter het commentaar gaan verzorgen bij FIFA 20, zo verklapt laatstgenoemde woensdagavond via Twitter.



We hebben heel lang een groot geheim met ons meegedragen, maar morgen mag het nieuws er eindelijk uit! Aan de zijde van de onnavolgbare @elsierd is een droom werkelijkheid geworden. #itsinthegame — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) 10 juli 2019