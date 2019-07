Ron Jans kan trainersloopbaan nieuw leven inblazen

Manchester City neemt José Cifuentes op korte termijn over van América de Quito. De jonge middenvelder wordt vervolgens meteen uitgeleend aan een Kroatische club om daar ervaring op te doen. (Radio Caravana)

Dennis Praet heeft er met Leicester City een optie bij. De middenvelder van Sampdoria werd in de afgelopen weken ook genoemd bij Arsenal, AC Milan en Valencia. (Sky Sports)

De ervaren oefenmeester is door Gerard Nijkamp, met wie hij eerder samenwerkte bij PEC Zwolle, gevraagd om trainer te worden bij FC Cincinnati.