Senegal ondanks afgekeurde doelpunten Mané naar halve finale

Senegal heeft zich woensdagavond ten koste van Benin geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. De formatie van bondscoach Aliou Cissé was de gehele wedstrijd dominant in balbezit, maar wist uiteindelijk met een miniem verschil te winnen: 1-0. Idrissa Gueye was met het enige doelpunt in de tweede helft goud waard voor Senegal, terwijl Sadio Mané twee treffers zag worden afgekeurd vanwege buitenspel. Benin, in de vorige ronde verrassend te sterk voor Marokko, eindigde de wedstrijd met tien spelers. De favoriet voor de eindzege maakt zich op voor de confrontatie met Madagaskar of Tunesië op zondag 14 juli. Beide landen staan donderdagavond tegenover elkaar.

Cheikhou Kouyaté gaf halverwege de eerste helft de eerste waarschuwing af namens Senegal. De centrale verdediger van Crystal Palace zag zijn kopbal echter naast het doel verdwijnen. Jordan Adeoti, die in het achtstefinaleduel met Marokko nog op knullige wijze een doelpunt weggaf, was namens Benin dicht bij de openingstreffer. Net voor het rustsignaal kwamen achtereenvolgens Keita Baldé en M'Baye Niang in kansrijke positie, maar het leverde Senegal wederom geen voorsprong op.

Mané, die eerder op de Afrika Cup twee strafschoppen miste, dacht na bijna een uur spelen de 1-0 te hebben aangetekend. Arbiter Mustapha Ghorbal keurde het doelpunt echter af wegens buitenspel, op aanraden van de VAR. Kort daarna miste Olivier Verdon een opgelegde kans voor Benin, dat door hulp van Senegal bijna alsnog aan de leiding kwam. Alfred Gomis schatte een terugspeelbal van Youssouf Salaby helemaal verkeerd in. De doelman had echter alle geluk van de wereld dat de bal maar net naast ging.

Aan de andere kant was het wel raak voor Senegal. Gueye rondde een vlotlopende aanval bekwaam af. Het goede voorbereidende werk was van Mané. Laatstgenoemde leek even later de voorsprong te verdubbelen. Scheidsrechter Ghorbal had echter andere plannen en annuleerde het doelpunt, opnieuw met buitenspel als reden. Benin eindigde het duel met tien spelers, omdat Verdon de doorgebroken Gueye onderuit haalde en de rode kaart kreeg voorgehouden. Mané, die in de slotminuut nog geel kreeg wegens een vermeende handsbal, en consorten hadden de voorsprong makkelijk kunnen uitbreiden in de slotfase, maar reden tot klagen is er niet. Senegal staat in de halve eindstrijd en mag blijven dromen van de eindzege in Egypte.