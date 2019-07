Jonge talenten bezorgen Feyenoord derde overwinning op rij

Feyenoord heeft ook zijn derde oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen weten te winnen. In het Oostenrijkse Schwaz won de ploeg van nieuwbakken trainer Jaap Stam met 2-1 van de Duitse tweedivisionist Darmstadt 98. Dylan Vente en de zeventienjarige Naoufal Bannis namen de Rotterdamse doelpunten voor hun rekening. Feyenoord won eerder in de voorbereiding al van de amateurs van SDC Putten (0-6) en van FC Dordrecht (1-2).

De Eredivionist begon met een ploeg bestaande uit ervaren krachten en jonge talenten. Stam koos in het doel voor zomeraanwinst Nick Marsman en ruimde verder basisplaatsen in voor onder meer Jeremiah St. Juste, Sven van Beek, Wouter Burger, Marouan Azarkan en Dylan Vente. Bij Darmstadt begon de van FC Utrecht gehuurde Dario Dumic centraal achterin in de basis. Het tempo in de eerste helft lag niet bijster hoog en het mocht dan ook nauwelijks een verrassing heten dat de openingstreffer na twintig minuten voetballen voortkwam uit een standaardsituatie.

Een hoekschop van Jens Toornstra werd door Burger teruggebracht in de doelmond, waarna Vente Feyenoord van dichtbij op voorsprong schoot: 1-0. De Rotterdammers hadden in verdedigend opzicht weinig te duchten van Darmstadt en waren na ruim een halfuur ook nog dicht bij de 2-0: Crysencio Summerville stuitte na goed voorbereidend werk van St. Juste op doelman Marcel Schuhen.

Feyenoord begon vervolgens met elf nieuwe namen aan de tweede helft. Steven Berghuis had kort na de onderbreking een ingenieuze stift in huis, maar diens poging scheerde uiteindelijk rakelings over. Na ruim een uur moest Feyenoord de gelijkmaker incasseren. Marcel Heller en Tim Skarke combineerden, waarna Serdar Dursun succesvol afdrukte: 1-1. De wedstrijd leek zo af te stevenen op een gelijkspel, maar een kwartier voor tijd werkte Naoufal Bannis toch nog de winnende treffer tegen de touwen na een lage voorzet van Berghuis.