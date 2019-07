PSG breekt na zevenenhalf jaar met icoon: ‘Dit zal altijd zijn thuis zijn’

Thiago Motta is niet langer als jeugdtrainer verbonden aan Paris Saint-Germain. De Italiaanse oud-middenvelder had sinds vorig jaar de leiding over de Onder-19 ploeg van PSG, maar de Franse grootmacht meldt woensdagavond via de officiële kanalen dat diens tot medio 2020 doorlopende contract in onderlinge overeenstemming is ontbonden.

Zodoende komt er na zevenenhalf jaar een einde aan huwelijk tussen PSG en Motta. De oud-international van Italië, geboren in Brazilië, was sinds januari 2012 verbonden aan PSG, eerst als speler en later als coach. Hij werd halverwege het seizoen 2011/12 opgepikt bij Internazionale en beleefde vervolgens als voetballer grote successen met PSG. Motta won onder meer vijfmaal de Franse landstitel met de hoofdstedelingen.

Motta zwaaide in 2018 als profvoetballer af en kreeg vervolgens van PSG de kans om het trainersvak in de vingers te krijgen. Hij was het afgelopen seizoen hoofdtrainer van de Onder-19 ploeg en had in die hoedanigheid nog een contract voor één seizoen. PSG meldt nu echter dat die verbintenis in onderling overleg is ontbonden. Motta, 36 jaar, wil zich in Italië verder op het trainersvak storten, zo klinkt het.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft niets meer dan lof over voor Motta. "Hij was een van onze grootste spelers dit decennium. Zijn persoonlijkheid, talent en ambitie hebben eraan bijgedragen dat PSG kon toetreden tot een nieuwe dimensie. Thiago heeft ons gedurende zevenenhalf jaar professionalisme, ervaring en expertise gebracht. Aan het einde van zijn spelersloopbaan wilde hij zijn passie voor het voetbal doorgeven, vooral aan onze jongere spelers. We zijn blij dat we hem hebben kunnen helpen bij zijn eerste stappen in het trainersvak. PSG zal altijd zijn thuis zijn. Ik wens hem ieder succes in zijn nieuwe carrière.”