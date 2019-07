Woensdag, 10 Juli 2019

Arsenal en United horen vraagprijs van twintig miljoen

Aston Villa maakt werk van Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, kortweg Trezeguet. Een delegatie van de Engelse club is afgereisd naar Egypte om een overgang te bespreken met de aanvaller van Kasimpasa. (Birmingham Mail)

FC Den Bosch heeft momenteel twee spelers op proef. Yoshi Mariën en Ayrton Statie, die al eerder voor de club speelde, krijgen de komende tijd de kans om zich te laten zien. (Brabants Dagblad)

Manchester United en Arsenal weten inmiddels wat ze moeten betalen voor Mario Lemina. Southampton verlangt ongeveer twintig miljoen euro voor de middenvelder. (Evening Standard)

Fiorentina richt de aandacht op Dario Benedetto van Boca Juniors. Javier ‘Chicharito’ Hernández was ook in beeld in Florence, maar lijkt voorlopig bij West Ham United te blijven. (Sky Italia)

AS Monaco blijft in de markt voor João Mário. De middenvelder is ook in beeld bij een aantal, niet bij naam genoemde, clubs uit de Chinese Super League. (La Gazzetta dello Sport)