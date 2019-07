‘Daniele De Rossi weigert aanbiedingen en stopt met voetballen’

Daniele De Rossi zet definitief een punt achter zijn carrière als profvoetballer, zo meldt Sky Italia. De middenvelder vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen bij AS Roma toen zijn contract afliep en ondanks interesse van andere clubs houdt hij het voor gezien. Naar verwachting duikt de voormalig Italiaans international het trainersvak in.

De Rossi, die later deze maand zijn 36ste verjaardag viert, werd de afgelopen weken in verband gebracht met verschillende clubs. Vanuit de Major League Soccer zou er volop belangstelling zijn, terwijl ook Boca Juniors en Fiorentina hem graag in wilden lijven. Volgens Italiaanse media legt hij alle aanbiedingen naast zich neer en maakt hij op korte termijn bekend dat hij stopt met voetballen.

De Rossi speelde zijn gehele loopbaan voor AS Roma. Halverwege mei bracht de club naar buiten dat de wegen tussen speler en club aan het einde van het seizoen zouden scheiden. De 117-voudig Italiaans international maakte in oktober 2001 zijn debuut in de hoofdmacht van AS Roma en speelde vervolgens ruim zeshonderd officiële wedstrijden voor de Romeinen. Het afgelopen seizoen kon hij mede door blessureleed niet altijd rekenen op een basisplaats.