Real-aanwinst moet presentatie voortijdig staken: ‘Emoties worden te veel’

Real Madrid maakte eerder dit jaar al bekend vijftig miljoen euro over te maken naar FC Porto voor Éder Militão en de verdediger werd woensdag officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De presentatie van de 21-jarige stopper verliep echter niet helemaal op rolletjes, aangezien hij de zaal waar de persconferentie werd gehouden zichtbaar aangeslagen moest verlaten.

Militão leek tegen het einde van zijn presentatie wat bevangen door de warmte en trok onder meer de kraag van zijn overhemd los. “De emoties worden me te veel, ik kan niet meer antwoorden”, was het laatste wat hij in de microfoon kon zeggen voor dat hij door oud-verdediger Álvaro Arbeloa naar buiten werd geholpen. Verschillende Spaanse media wisten later toe te voegen dat het inmiddels weer goed gaat met Militão, die woensdag om vijf uur ’s ochtends vanuit Brazilië in Madrid arriveerde voor zijn presentatie.

Eerder op de middag liet hij in het Santiago Bernabéu nog weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur: “Ik weet dat er druk zal zijn, het is een enorme club. Maar dat is ook goed, omdat je dan weet dat je goed bezig bent. Ik kom hier om mijn werk te doen, de trainer zal bepalen of ik een basisplaats krijg of niet. Als hij wil dat ik speel, zal ik spelen. Ik blijf met mijn beide benen op de grond staan.”

“Ik zal alles geven voor dit shirt en ik speel altijd alsof het mijn laatste wedstrijd is, ik ga hier een goed seizoen doormaken en zal de fans plezier bezorgen. Toen ik het nieuws over de interesse van Real Madrid kreeg hoefde ik er niet over na te denken, ik zag mezelf al bij de beste club van de wereld spelen. Ik was meteen gelukkig”, sloot hij af. Militão heeft zich tot medio 2025 aan de Koninklijke verbonden.