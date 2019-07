‘Barcelona geeft zich gewonnen en betaalt deze week 120 miljoen euro’

Barcelona is de bancaire procedures gestart die uiteindelijk moeten leiden tot het lichten van de transferclausule in het contract van Antoine Griezmann bij Atlético Madrid, zo meldt Marca woensdagmiddag. De Catalanen koesterden tot voor kort de hoop dat zij de Fransman voor een lager bedrag op konden halen in het Wanda Metropolitano, maar hebben zich er nu bij neergelegd dat de volle 120 miljoen euro op tafel zal moeten komen.

Barcelona-directeur Óscar Grau heeft vorige week nog geprobeerd om een akkoord te sluiten met Miguel Ángel Gil Marín, zijn evenknie bij Atlético. Los Colchoneros blijven echter bij hun standpunt dat er niet onderhandeld zal worden over de transfersom voor Griezmann, waardoor het volledige bedrag dat in zijn contract is opgenomen als transferclausule betaald zal moeten worden.

Atlético bood Barça wel een uitweg door voor te stellen om Nélson Semedo in een eventuele deal te betrekken. De Madrilenen nemen deze zomer afscheid van clubicoon Juanfran en trainer Diego Simeone is zeer gecharmeerd van de Portugese rechtsback. Trainer Ernesto Valverde en de directie van de kampioen van Spanje zien echter niets in een vertrek van Semedo, die wordt beschouwd als een belangrijke speler voor volgend seizoen.

Barcelona heeft daarom contact opgenomen met een aantal banken om zo de benodigde 120 miljoen euro bij elkaar te verzamelen. De bedoeling is dat de club het bedrag deze week nog in Madrid af kan leveren, waardoor Griezmann mogelijk aanstaande zaterdag al wordt gepresenteerd in het Camp Nou. Zijn officiële onthulling zou echter ook uitgesteld kunnen worden naar begin volgende week.