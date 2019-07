PEC Zwolle heeft opvolger Sepp van den Berg alsnog binnen

PEC Zwolle heeft zich verzekerd van de diensten van Sam Kersten, zo maken de Blauwvingers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger komt over van FC Den Bosch en heeft voor twee jaar getekend bij zijn nieuwe werkgever. In het contract voor Kersten is bovendien de optie opgenomen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.

De komst van de stopper ging niet helemaal zonder slag of stoot, daar zijn overstap op het laatste moment nog af leek te ketsen. PEC en FC Den Bosch waren naar verluidt al eerder akkoord over een transfersom van 325 duizend euro, maar aspirant-eigenaar Kakhi Jordania van de Brabanders stak op het laatste moment een stokje voor de deal. Jordania zou van mening zijn geweest dat andere clubs uit binnen- of buitenland meer over zouden hebben voor de verdediger. Of PEC alsnog een hogere transfersom heeft betaald is overigens niet duidelijk.

Kersten was het afgelopen seizoen een belangrijke kracht in Den Bosch en wordt door PEC gezien als de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Sepp van den Berg. De komst van de stopper komt op een goed moment voor trainer John Stegeman, aangezien hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te maken heeft met de afwezigheid van een aantal verdedigers. Darryl Lachman en Yuta Nakayama ontbreken nog vanwege eerdere interlandverplichtingen, terwijl Thomas Lam, Bram van Polen en nieuwkomer Etiënne Reijnen kampen met fysieke ongemakken.

"Ik merkte aan alles dat ik klaar was voor een stap hogerop", reageert Kersten op zijn overstap. "Toen PEC Zwolle zich meldde was ik meteen enthousiast. De club heeft vorig seizoen met spelers als Gustavo Hamer, Zian Flemming en Kenneth Paal al laten zien dat goed presteren in de Eerste Divisie beloond kan worden. Xavier Mous is daar een ander mooi voorbeeld van. Nu ik ook de stap naar de Eredivisie heb gemaakt is het tijd om te laten zien dat ik hier ook mijn mannetje kan staan. Daar ga ik dan ook vol voor.”

"Sam heeft het bij FC Den Bosch uitstekend gedaan. Meerdere clubs volgden hem en dat is niet voor niets", laat technisch manager Mike Willems weten. "De voorbije twee seizoenen heeft Sam praktisch alle wedstrijden gespeeld. Nu krijgt hij de kans om zich te meten aan spelers uit de Eredivisie en hier ervaring op te doen.”