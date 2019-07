Denzel Dumfries trots op broertje; Daniel Sturridge heeft hond terug

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Daniel Sturridge zit na zijn vertrek bij Liverpool nog altijd zonder club, maar de Engelse aanvaller had deze week wel andere dingen aan zijn hoofd. Sturridge werd in Los Angeles het slachtoffer van een woninginbraak en daarbij werd zijn hond gestolen. Sturridge zette vrijwel onmiddellijk via social media een grote zoekactie op, waarbij de gouden tip die zou leiden tot de vondst van de viervoeter goed is voor minimaal 30.000 dollar. Met succes, want donderdag werd zijn hond teruggevonden.





Lieke Martens en Benjamin van Leer zijn na lange tijd weer herenigd met elkaar, nadat Martens met het Nederlands vrouwenteam lange tijd actief was op het WK in Frankrijk. Van Leer is overigens alweer begonnen met trainen bij Ajax, nadat het afgelopen seizoen nog was verhuurd aan NAC Breda.





Martens ploeggenoot Shanice van de Sanden stond deze week via Instagram uitgebreid stil bij een succesvol seizoen. “Tijd voor vakantie. Tijd om alles even op me in te laten werken. Wat een seizoen. Wat een toernooi. Elke finale gespeeld die er gespeeld kon worden dit seizoen”, schrijft de aanvalster van Nederland en Olympique Lyon trots bij onderstaande foto.





Denzel Dumfries deelde deze week een foto samen met zijn jongere broer. Laatstgenoemde heeft ogenschijnlijk zijn schoolopleiding met succes afgerond en daar is de verdediger van PSV en het Nederlands elftal uiteraard trots op. “So proud of my lil brother”, schrijft hij.





Marco van Basten zal tijdens het nieuwe voetbalseizoen weer vaker op televisie te bewonderen zijn. De oud-spits is namelijk door FOX Sports gestrikt als vaste analist. Van Basten vermaakte zich deze week echter nog op de golfbaan, samen met voormalig ploeggenoten Roberto Donadoni en Mauro Tassottia.





Kingsley Coman en Leon Bailey kennen elkaar uit de Bundesliga, waarin zij spelen voor respectievelijk Bayern München en Bayer Leverkusen. Beide aanvallers hebben op dit moment nog vakantie en dat bood Coman de kans om Bailey op te zoeken in Jamaica, het geboorteland van laatstgenoemde (swipe naar rechts!).





Waar ligt de sportieve toekomst van Royston Drenthe? De flamboyante linkspoot zit na zijn vertrek bij Sparta Rotterdam nog altijd zonder club, maar doet er in elk geval alles aan om fit te blijven.





João Félix werd begin deze week officieel gepresenteerd bij Atlético Madrid. Het Portugese wonderkind nam zijn voltallige familie, inclusief zijn jongere voetbalbroer Hugo Félix (actief in de jeugdopleiding van Benfca), mee naar de presentatie (swipe naar rechts!).





João Félix lijkt overigens direct goed opgevangen te zijn door zijn nieuwe teamgenoten van Atlético Madrid.