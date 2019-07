Terugkeer Hirving Lozano biedt PSV hoop voor Champions League

Hirving Lozano heeft de groepstraining bij PSV weer hervat. Volgens het Eindhovens Dagblad is de aanvaller op het trainingskamp in het Zwitserse Verbier aangesloten bij de selectie van trainer Mark van Bommel. De Mexicaan stond sinds april aan de kant, toen hij geblesseerd raakte aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen Willem II.

Lozano kon door zijn knieblessure niet met Mexico meedoen in de Gold Cup. Bij de start van de voorbereiding was hij nog niet fit genoeg om mee te doen met de groepstraining en dus trainde hij apart van de groep. De 23-jarige aanvaller moest het oefenduels met FC Sion (0-0) en OGC Nice (2-3) nog vanaf de zijlijn bekijken, maar de kans is groot dat hij binnenkort zijn rentree maakt.

Woensdagmorgen keerde Lozano terug bij de groepstraining. Na een uur ging hij volgens het regionale dagblad individueel verder op het trainingsveld. Over zijn inzetbaarheid tegen FC Basel op 23 juli heeft PSV vooralsnog niets losgelaten. Met nog een kleine twee weken voor de boeg is het niet ondenkbaar dat de Mexicaan inzetbaar is in de tweede voorronde van de Champions League.

Lozano wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Napoli zou de voornaamste kandidaat zijn om hem over te nemen. Voorlopig lijkt er niets concreets te spelen en is het goed mogelijk dat Van Bommel de komende weken gewoon over de international kan beschikken.