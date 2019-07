Piet de Visser ontsteekt in woede: ‘Het is een fucking schande!’

Lionel Messi kon Argentinië in de afgelopen periode niet naar de eindzege van de Copa América gidsen. De aanvaller van Barcelona geldt al jarenlang als de sterspeler van la Albiceleste, maar heeft zijn land nog nooit een grote prijs kunnen schenken. Het Braziliaanse Globo Esporte plaatste Messi zelfs in het flopelftal van de Copa América, maar dat vindt Piet de Visser veel te ver gaan.

"Het is een fucking schande als je Messi in een shitelftal zet", begint de meesterscout bij FOX Sports. "Ik heb alle gegevens van Messi, hoe hij gespeeld heeft. Hij moest de ballen ophalen, passen en afmaken. Elke wedstrijd heb ik genoteerd dat vier man op zijn huid zaten. En maar schoppen tegen hem. En dan zeggen dat hij slecht speelt?! Flauwekul!"

And this is the XI of players that were the worst/disappointed the most in the competition, also according to Globo Esporte. #CopaAmerica pic.twitter.com/okff03tzJ4