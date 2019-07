Doelwit Man United en Arsenal wil vertrekken: ‘Er is geen weg terug’

Mario Lemina wil vertrekken bij Southampton. De 25-jarige middenvelder wordt de laatste tijd hevig gelinkt aan een uitgaande transfer bij the Saints, waarbij Manchester United, Arsenal en ook Paris Saint-Germain als mogelijke bestemmingen worden genoemd. Lemina maakt in gesprek met France Football duidelijk dat hij een vertrekwens heeft.

"Ik zit inderdaad niet bij de selectie. Ik ben nu vooral bezig in het trainingscentrum, samen met wat andere spelers als Charlie Austin en Jordy Clasie. Ik heb me niet aangesloten bij de tour na overleg met de manager (Ralph Hasenhüttl, red.). Hij wil een team opbouwen met spelers die willen blijven, dus daar hoor ik niet bij. Sinds vorig jaar heb ik duidelijk gemaakt: ik wil vertrekken", zegt de middenvelder.

Lemina, die vorig seizoen kampte met blessureleed en zodoende veel wedstrijden moest missen, benadrukt dat hij geen problemen heeft met Hasenhüttl. "Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd dat ik twee jaar Southampton zou doen en vervolgens een stap zou maken. De blessure was erg spijtig inderdaad, maar ik wil niet verder met Southampton."

De middenvelder beseft dat hij nog drie jaar vastligt. "Ik ben niet bang. Ik heb die beslissing toen genomen en neem mijn verantwoordelijkheid. Nu heb ik de club verteld dat ik weg wil. Er is geen weg terug. Er is bij een overstap altijd een risico, maar ik weet dat ik het kan. Ik ben volledig hersteld en klaar om de volgende stap te zetten. De Premier League? Dat is een interessante competitie. Het beste is om hier (in Engeland, red.) te blijven, maar ik sluit geen enkel land of club uit.”

“Ik wil bij de grote clubs spelen. We zullen zien wie aanbiedingen doen. In de Champions League spelen? Dat is een bonus. Als ik de kans krijgt dit seizoen, waarom niet? Maar ik wil vooral veel spelen. Ik wil een belangrijke speler zijn in een ploeg met grote doelen. Terugkeren naar Frankrijk is ook interessant, maar in Engeland blijven of terugkeren naar Italië ook. Voor nu staan alle deuren open. Er is nog veel onzeker, ook al ben ik al benaderd.”