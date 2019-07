Ajax lijkt definitief uit de race: ‘Spartak heeft interesse, net als Barcelona’

Ianis Hagi werd de voorbije weken gelinkt aan een overstap van Ajax. De Amsterdammers zouden gecharmeerd zijn van de twintigjarige middenvelder van Viitorul Constanta, maar de concurrentie inzake de krabbel van het talent is hevig. Volgens Gica Popescu, voorzitter van de Roemeense club, zitten vooral Spartak Moskou en Barcelona achter Hagi aan.

“Spartak heeft interesse, net als Barcelona. Maar ik kan niets zeggen over transfersommen”, aldus Popescu, geciteerd door diverse media. “Voor zover ik weet overweegt Barcelona hem te kopen en hem dan uit te lenen aan Real Valladolid. Barcelona kan waarschijnlijk iets meer betalen dan Spartak”, aldus de voorzitter, die niets zegt over eventuele belangstelling van Ajax.

Naast Spartak, Barcelona en Ajax zouden ook Sevilla, Borussia Dortmund en enkele Belgische clubs interesse hebben in de zoon van voetballegende Gheorghe Hagi. “De grote belangstelling toont aan dat hij een belangrijke speler kan zijn. Hij kan in elke competitie mee, maar hij moet nog wel volwassener worden in zijn spel. Dat zal nog twee of drie jaar duren."

“Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid bij Viitorul en heeft het goed gedaan op het EK Onder-21. We hebben momenteel veel aanbiedingen liggen. Hij is nu op vakantie. Wanneer hij terugkomt, zullen wij alle opties bekijken en dan beslissen wat we als een geschikte aanbieding zien”, aldus Popescu over de perikelen rond Hagi, die nog tot medio 2023 vastligt.