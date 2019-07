Hardnekkig gerucht over Mesut Özil stellig ontkracht: ‘Het is niet mogelijk’

In de afgelopen dagen deed het verhaal de ronde in de Turkse media dat Fenerbahçe aast op Mesut Özil. Ondanks de financiële situatie waarmee de topclub kampt, zou men toch willen aankloppen bij Arsenal om de aanvallende middenvelder over te nemen. Fenerbahçe ontkent nu echter dat de club werk maakt van de komst van de spelmaker.

Onder meer Fanatik kwam met het nieuws dat de Fenerbahçe wilde stunten door Özil naar Turkije te halen. De voormalig Duits international heeft zijn roots in Turkije en heeft een goede band met president Recep Tayyip Erdogan, die ook op de bruiloft van de middenvelder aanwezig was. Fenerbahçe laat nu echter weten dat er geen deal aanstaande is.

“Mesut Özil, die ons land goed vertegenwoordigt met zijn carrière en persoonlijkheid, zou goed passen bij de identiteit van Fenerbahçe. Maar Fenerbahçe heeft geen enkele contacten gelegd inzake Mesut Özil. Met de huidige economische condities is het niet mogelijk voor beide partijen om een stap voorwaarts te zetten”, zo klinkt het.

“Onze president Ali Koç heeft eerder al aangegeven dat, op de korte termijn, het halen van Mesut Özil naar Fenerbahçe niet gerealiseerd zal worden”, zo besluit men. Özil wordt de laatste jaren vaker in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal, daar hij zou azen op een club waar hij wel prijzen zou kunnen winnen. De dertigjarige Duitser ligt nog tot medio 2021 vast in Londen.