‘Matthijs de Ligt halen is een statement, maar het gaat nooit gebeuren’

Arsenal is achter de schermen druk bezig versterkingen naar Londen te halen. Fans van the Gunners hebben de laatste jaren vooral geklaagd over het gebrek aan defensieve stabiliteit, beseft Paul Mariner. De voormalig aanvaller van Arsenal zou het fantastisch vinden als de club erin slaagt een speler van het kaliber Matthijs de Ligt te strikken, maar erkent dat dit schier onmogelijk is.

"Het enige wat ze nodig hebben is een goede verdediger", zegt Mariner bij ESPN. "Er loopt een jongen rond die nog niet heeft getekend bij Juventus en Barcelona (De Ligt, red.). Die jonge speler van Ajax is fantastisch", stelt de Engelsman, die De Ligt graag bij Arsenal ziet spelen. "Hij is precies wat je wilt hebben in je ploeg."

“Hij is ook nog een jonge gast. Je kan je ploeg zo om hem heen bouwen. Je kunt tien jaar met hem vooruit. Hij is een geweldige voetballer", aldus Mariner, die ziet dat de defensie van Arsenal aan verbetering toe is. "Ga op dit gebied flink aan de slag, want in de ogen van de meeste fans van Arsenal is de verdediging de plek waar men moet bouwen."

Mariner ziet dat Laurent Koscielny 'over the hill' is. "Iemand vastleggen als Matthijs de Ligt zou een statement zijn. Maar het gaat nooit gebeuren. Ik had het wel gehoopt. Hij zou het geld ook absoluut waard zijn", besluit Mariner over de aanvoerder van Ajax, die op weg is naar Juventus. De verdediger heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Italiaanse club.