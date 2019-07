‘Ik ben naar Ajax gekomen om te voetballen, niet om op de bank te zitten’

Ajax rondde een paar maanden geleden de komst van Kik Pierie af en de achttienjarige verdediger is inmiddels met zijn nieuwe werkgever begonnen aan de voorbereiding op het aankomende seizoen. De jongeling maakte in de afgelopen weken minuten tijdens een aantal oefenwedstrijden en moet nog even wennen aan de verschillen met het spel bij zijn oude club sc Heerenveen.

“Het gaat hier sneller, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het ook bij deze club gewoon elf tegen elf, hè. In die zin is voetbal overal hetzelfde. Ik hoop zo snel mogelijk bij de eerste elf te zitten”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Naast Pierie haalde Ajax deze zomer ook Lisandro Martínez uit Argentinië, terwijl Daley Blind en Nicolás Tagliafico eveneens op de posities spelen waarop Pierie uit de voeten kan.

De in het Amerikaanse Boston geboren verdediger laat zich hier echter niet door uit het veld slaan: “Het geloof dat je het maximale na kunt streven, zit wel een beetje in me. Dat hoort ook bij topsport. In die zin past Ajax bij me. Ik ben naar deze club gekomen om te voetballen, niet om op de bank te zitten. Al besef ik dat het niet vanzelf gaat. Ajax is landskampioen en heeft het geweldig gedaan in de Champions League. Je komt er echt niet zomaar tussen.”

Pierie wil niet onthullen welke afspraken de club met hem heeft gemaakt, maar heeft wel duidelijk zijn vizier gericht op minuten in de hoofdmacht. Een termijn kan hij daar echter nog niet op plakken: “Misschien duurt het een week voordat ik in de basis sta. Misschien een maand, misschien drie maanden. Je weet het niet. Maar uiteindelijk werkt het overal hetzelfde. Of je nu 18 bent of 35, de beste speelt.”