José Mourinho stond perplex: ‘De materiaalman heeft me erin geluisd’

Khalid Boulahrouz sloot zich in 2006 aan bij Chelsea en speelde verrassend met rugnummer negen bij de Londenaren. Veel fans en ook manager José Mourinho stonden versteld van de keuze van de voormalig Oranje-international. De oud-verdediger laat bij FOX Sports weten dat hij er was ingeluisd door de materiaalman.

“Mijn droom was om bij een topclub ooit als spits te spelen, dus ik dacht: misschien kan ik het op deze manier afdwingen”, grapt Boulahrouz. “Nee, ik kwam er net aan en het was allemaal last-minute. De competitie was al begonnen en twee dagen voor de wedstrijd tegen Middlesbrough tekende ik. Een dag voor die wedstrijd was ik pas speelgerechtigd.”

“Ik moest toen een nummer kiezen en de kitman (materiaalman, red.) van Chelsea begon bij nummer negen. En daarna sprong hij heel gauw naar 45, 47... Toen dacht ik: ik ga niet met dat soort rugnummers spelen. Dus ik zei: 'Okay, give me number nine'”, aldus Boulahrouz, die de volgende dag een verbaasde Mourinho tegenkwam.

“Op de wedstrijddag kwam hij in het hotel naar mij toe en vroeg: 'Waarom heb je nummer negen gekozen?' Ik zei: 'Ja, ik houd er niet van om met nummer 47 of 49 te spelen. Dat kan je je wel voorstellen, toch?' Maar hij zegt: 'Maar nummer twee is ook beschikbaar.' Ik dacht: oh god, wat ben ik aan het doen?! Die kitman heeft me erin geluisd, denk ik.”