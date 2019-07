Solskjaer hekelt ‘mediacircus’: ‘Wat Raiola beweert, is voor zijn rekening’

Paul Pogba is de afgelopen weken bijna voortdurend onderwerp van gesprek bij Manchester United en zaakwaarnemer Mino Raiola gooide maandag nog wat extra olie op het vuur door de transferwens van de middenvelder te benadrukken. Real Madrid en Juventus zouden in de markt zijn voor de wereldkampioen, maar trainer Ole Gunnar Solskjaer hield zich woensdag op de vlakte over de toekomst van Pogba.

“Voor zover ik weet zijn er geen aanbiedingen binnen gekomen voor onze spelers. Wij zijn Manchester United en we hoeven niet te verkopen, het is business as usual”, liet hij optekenen in Australië, waar the Red Devils zijn neergestreken voor een oefentrip. “Ik zit hier om over het hele team en over de voorbereiding te praten, maar wat ik wel wil zeggen is dat Paul zichzelf nooit buiten het team heeft geplaatst. Hij wil altijd spelen en hij geeft altijd alles.”

“Er is een enorm mediacircus om hem heen gecreëerd, maar gelukkig is hij een echte professional. Paul is nooit een zorgenkind voor mij geweest, als hij op het veld staat werkt hij altijd hard. Hij is een trotse jongen. Ik kan het niet steeds hebben over Paul en over wat zaakwaarnemers zeggen. Paul ligt nog drie jaar vast en hij doet het fantastisch op de training. Er zijn geen problemen geweest, hij heeft een hart van goud. Wat zijn zaakwaarnemer verder allemaal beweert, is voor zijn rekening.”

Manchester United leek na een teleurstellend seizoen voor een flinke renovatie van de selectie te staan, maar vooralsnog heeft de club, tot teleurstelling van de achterban, alleen melding gemaakt van de komst van Aaron Wan-Bissaka en Daniel James. Solskjaer laat echter weten dat zijn club nog volop bezig is: “We willen gewoon geen belachelijke prijzen betalen voor spelers. We hebben op dit moment een goede selectie met veel talent en er komen heel veel spelers aan die succesvol zullen worden voor deze club.”