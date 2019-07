‘Ik had veel zin om bij Ajax aan de slag te gaan, totdat ik een belletje kreeg’

Patrick Kluivert wilde in 2016 de kans niet laten lopen om technisch directeur van Paris Saint-Germain te worden. De oud-spits zou aanvankelijk trainer worden van Ajax Onder-19, maar geeft nu in gesprek met Voetbal International aan dat hij de lokroep van de Franse grootmacht, ondanks zijn liefde voor Ajax, niet kon weerstaan.

Kluivert vertelt dat hij uitkeek naar zijn klus in Amsterdam. "Had ik heel veel zin in. Totdat ik een belletje uit Parijs kreeg. Iedereen was verrast door mijn aanstelling bij Paris Saint-Germain, inclusief ikzelf. Het was een kans die ik niet kon laten lopen”, stelt de oud-international, die daarna Ajax moest vertellen dat hij toch geen coach zou worden van de Onder-19.

“Ik vond het moeilijk bij Ajax te vertellen dat ik afzag van mijn functie als jeugdtrainer. Ik bedoel: het is en blijft mijn club. Aan de slag gaan met het hoogste jeugdteam was een prachtige uitdaging. Maar tegen de functie van technisch directeur bij een internationale topclub als PSG kon ik geen nee zeggen”, aldus Kluivert, die zo de kans kreeg op het hoogste niveau de andere kanten van het topvoetbal te leren kennen.

PSG wilde destijds de Ajax-filosofie doorvoeren, claimt Kluivert, met meer aandacht voor het opleiden van eigen jeugd. “Dat is een langdurig en ingrijpend proces: de hele structuur van de jeugdtak moest veranderd worden. Dat leek me een geweldige uitdaging, maar binnen een jaartje lukt dat natuurlijk niet”, zegt Kluivert, die aangeeft nog altijd goed contact te hebben met de club. “No hard feelings. Ik vond het jammer, maar ben geen type dat daarover maanden gaat lopen piekeren.”