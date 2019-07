Valencia liet bij Barça overbodige middenvelder lopen: ‘Ze stelden me teleur’

Denis Suárez maakte onlangs de gang van Barcelona naar Celta de Vigo en voor de middenvelder kwam er zodoende een einde aan een teleurstellende periode in het Camp Nou. De enkelvoudig Spaans international slaagde er nooit in om uit te groeien tot een basisspeler in Catalonië en ook een tijdelijk dienstverband bij Arsenal liep op niets uit.

Barcelona en Suárez stuurden deze zomer dus aan op een einde van de samenwerking en Valencia leek in eerste instantie de nieuwe bestemming van de 25-jarige Spanjaard te worden. Los Che lieten de kans om hem over te nemen uiteindelijk echter lopen: “Het management van Valencia heeft me teleurgesteld. Ze twijfelden aan mij vanwege zaken die niets met voetbal te maken hebben”, reageert Suárez in gesprek met Marca.

“Dat kan ik niet accepteren, het deed pijn omdat ik super professioneel ben.” Voor Suárez kwam het zodoende niet van een hereniging met trainer Marcelino, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Villarreal: “Ik blijf het herhalen: Marcelino is de beste trainer met wie ik heb gewerkt. Hij bleef aandringen op mijn komst, maar Valencia wilde niet.”

Voor Suárez breekt er nu een nieuwe periode aan bij een club waar hij al een deel van zijn jeugdopleiding genoot. De geboren Galiciër heeft hoge verwachtingen van zijn rentree bij Celta: “Ze hebben altijd in mij vertrouwd en een flinke investering gedaan, daarom ben ik hier”, vertelt hij over zijn transfer, waar naar verluidt een kleine dertien miljoen euro mee gemoeid is. “Van jongs af aan is dit de club van mijn leven geweest. De fans zijn blij met mijn komst en ik wil de club terugbrengen waar hij thuishoort: in Europa.”