‘Zaakwaarnemers Ziyech en Bergwijn eisen deze week duidelijkheid’

Hakim Ziyech en Steven Bergwijn prijken op de B-lijst van Bayern München, zo weet BILD te melden. De huidige interesse van der Rekordmeister in de aanvaller van PSV was al bekend, maar ook de belangstelling in de middenvelder van Ajax is niet verdwenen, claimt de krant. Deze week gaat Bayern bekijken of men werk gaat maken van de komst van het duo.

Leroy Sané, Callum Hudson-Odoi en Ousmane Dembélé staan zoals eerder werd gemeld bovenaan het verlanglijstje van Bayern. Als de Duitse topclub er niet in slaagt een van deze spelers te strikken, komt Bergwijn in beeld. Ook Ziyech staat op de schaduwlijst, aldus BILD, net als Yannick Ferreira Carrasco van Dalian Yifang.

Naar verluidt heeft het management van Ziyech reeds een gesprek achter de rug met Bayern. De zaakwaarnemers van zowel Ziyech als Bergwijn willen deze week duidelijkheid over de plannen van de grootmacht uit Beieren, zo klinkt het. Overigens zou Bayern ook denken aan inkomende transfers van Mario Mandzukic, Timo Werner, Dani Olmo en Leon Bailey.

Ziyech werd eerder gelinkt aan een transfer naar Sevilla, maar volgens diverse media mikt de Marokkaanse middenvelder op een ander kaliber club om zijn loopbaan te vervolgen. Bergwijn werd de voorbije weken in verband gebracht met tal van clubs. Onder meer Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United en Internazionale zouden de aanvaller van PSV in het vizier hebben.