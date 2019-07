‘Ziyech heeft al eens eerder meegemaakt dat het publiek over hem heen viel’

Marokko werd voor de start van de Afrika Cup gezien als een van de kandidaten voor de eindwinst van het toernooi. Afgelopen vrijdag kwam er door toedoen van Benin in de achtste finales echter al een einde aan de deelname van de Leeuwen van de Atlas en Hakim Ziyech was na afloop van die wedstrijd een van de meest besproken spelers. De spelmaker van Ajax miste in de blessuretijd een beslissende strafschop, waarna Marokko er uiteindelijk na een verlenging en penalty’s uit vloog.

Ziyech kreeg veel kritiek over zich heen na zijn gemiste strafschop, maar volgens Khalid Bouhlarouz is dit niet terecht: “Hier wil ik het niet te veel over hebben, dit is gewoon pech. Ik vind het grote klasse dat zo’n jongen als Ziyech achter de bal gaat staan. Dit vraagt om persoonlijkheid. Je weet dat het een van de laatste minuten van de wedstrijd is, er is heel veel druk vanuit het thuisfront. De Marokkaanse gemeenschap bestaat uit felle supporters van het Marokkaanse elftal. Je weet wat er gebeurt als je mist”, vertelt de oud-verdediger bij FOX Sports.

“Hij heeft het al eens eerder meegemaakt dat hij het publiek over zich heen kreeg”, gaat Bouhlarouz verder. Hij denkt echter dat de gemoederen vanzelf tot bedaren zullen komen: “Dat moet je als speler een beetje inschatten, je weet dat het volk emotioneel reageert. Het is dan ook alleen emotie, er is dan even geen plaats voor rationele gedachten.”

“Het is een en al emotie, dat zie je ook bij bijvoorbeeld Zuid-Amerikanen als ze verliezen. Er wordt heel veel gehuild, wij zijn daar in Nederland wat nuchterder in.” In Marokko gingen even geruchten rond dat Ziyech zou bedanken voor de nationale ploeg. Boulahrouz denkt echter dat het niet zo ver zal komen: “Hij is nog steeds de ster en ik denk dat ze nog steeds met hem weglopen. Dit moeten ze alleen even verwerken en hij kan terugkijken op een mooi seizoen. Het is alleen teleurstellend voor hem dat het iets te vroeg eindigt.”