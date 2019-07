‘Vraagprijs van 42 miljoen leidt tot patstelling in Santiago Bernabéu’

James Rodríguez speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Bayern München. Der Rekordmeister had bovendien de optie om de transfer van de Colombiaan definitief te maken, maar liet onlangs weten hiervan af te zien. James keert daarom in principe weer terug naar Real Madrid, waar hij door trainer Zinédine Zidane echter overbodig wordt geacht.

De Koninklijke wil de 27-jarige spelmaker daarom van de hand doen en Napoli is op dit moment het meest nadrukkelijk in de markt voor James. AS weet echter te melden dat de twee partijen er nog niet uit zijn gekomen: Real Madrid wil namelijk deze zomer 42 miljoen euro incasseren, terwijl de Italianen hem in eerste instantie willen huren, met optie tot koop. Technisch directeur Cristiano Giuntoli is momenteel in de Spaanse hoofdstad om een uitweg te zoeken uit de ontstane patstelling.

Stadsgenoot Atlético Madrid heeft inmiddels ook interesse getoond en los Colchoneros zijn naar verluidt wel bereid om het gewenste bedrag in een keer op tafel te leggen. De voorkeur van Real Madrid gaat echter uit naar een transfer naar de Serie A, daar het James niet wil laten verhuizen naar de stadsrivaal en directe concurrent in LaLiga.

Napoli-trainer Carlo Ancelotti, die James nog kent van hun gezamenlijke tijd in Madrid en bij Bayern, liet dinsdag tijdens een persconferentie weten te hopen op een goede afloop: “James is op dit moment helaas geen speler van Napoli, misschien wordt hij dat wel nooit, misschien ook wel. Het is ons plan om zoveel mogelijk kwaliteit te verzamelen, dit elftal is gewend om op een bepaalde manier te spelen. James is een speler die ik erg goed ken en die veel kwaliteit met zich meebrengt.”