Phillip Cocu, de doordachte keuze van een Candy Crush Saga-miljonair

Phillip Cocu is de nieuwe manager van Derby County. De voormalig trainer van PSV zette afgelopen vrijdag zijn handtekening onder een vierjarig contract in het Pride Park Stadium. Cocu begint in de Championship aan zijn tweede buitenlandse avontuur. Zijn dienstverband bij Fenerbahçe in 2018 duurde slechts vier maanden. Na vijftien wedstrijden, waarvan er slechts drie winnend werden afgesloten, werd de oud-international van Oranje de laan uitgestuurd in Istanbul. Aan de voormalig PSV-trainer om in Engeland sportieve revanche te nemen. Dat moet plaatsvinden bij een ambitieuze club. Derby, sinds 2008 niet meer actief op het hoogste niveau, wil dolgraag terugkeren in de Premier League. Aan de opvolger van Frank Lampard de taak om die langgekoesterde droom werkelijkheid te laten worden.

Door Rian Rosendaal

Lampard was slechts een seizoen de eindverantwoordelijke van the Rams. Hij loodste zijn ploeg, met de Nederlanders Kelle Roos en Florian Jozefzoon in de gelederen, naar de zesde plaats in de eindrangschikking, wat een plaatsbewijs voor de play-offs om promotie opleverde. De formatie van Lamps wist de eindstrijd op Wembley te bereiken, maar ging daarin ten onder tegen Aston Villa (2-1). Het was de tweede nederlaag in de finale in vijf jaar tijd, want in 2014 verloren de manschappen van toenmalig manager Steve McClaren op schlemielige wijze van Queens Park Rangers (1-0). Lampard wist dan wel geen promotie af te dwingen, maar zijn naam als manager was wel gevestigd. Chelsea haalde de voormalig Champions League-winnaar terug naar Stamford Bridge, waar hij het stokje heeft overgenomen van de naar Juventus vertrokken Maurizio Sarri.

Opnieuw net niet dus voor Derby, wat het verlangen naar Premier League-voetbal alleen maar groter maakt. Daar schuilt mogelijk het gevaar voor Cocu, die met veel ambitie aan zijn klus aan de andere kant van de Noordzee begint. “Ik ben blij en vereerd dat ik kan bevestigen dat Derby County mijn nieuwe club wordt. Ik kan niet wachten om het team en de fans te ontmoeten en samen het avontuur aan te gaan”, zo liet Cocu weten bij zijn presentatie. De oud-middenvelder heeft het volledige vertrouwen van voorzitter Mel Morris. “We ontwikkelen onze filosofie met Derby County en vanaf het eerste gesprek met Phillip en zijn staf werd het voor ons duidelijk dat we dezelfde visie delen. We passen goed bij elkaar. We willen onze speelstijl verder uitbouwen en Phillip en zijn team begrijpen wat hier voor nodig is.” Mooie woorden van de Derby-preses, maar net als bij elke ambitieuze club zullen de resultaten waarschijnlijk doorslaggevend zijn voor de toekomst van Cocu. De Turkse episode van zijn trainersloopbaan is daar een goed bewijs van.

The hard-work has begun under Cocu ???? pic.twitter.com/IOXPDJuf85 — Derby County (@dcfcofficial) 5 juli 2019

Morris, geboren en getogen in Derby en groot fan van de plaatselijke voetbaltrots, is voorzitter en eigenaar tegelijk en behoort al enige tijd tot de rijkste mensen van Groot-Britannië. De zakenman, schatrijk geworden door onder meer de lancering van het populaire Candy Crush, staat op de 228ste plaats van de lijst der rijken van de Sunday Times. Het vermogen van Morris wordt geschat op ruim zeshonderd miljoen euro. De op zakelijk gebied geslaagde Engelsman, die zijn grote liefde eerder al als directeur diende, nam in mei 2014 22 procent van de aandelen over en werd een jaar later aangesteld als voorzitter. In september 2015 nam hij ook de rol van eigenaar op zich. Een consortium genaamd General Sports & Entertainment LLC, geleid door de Amerikaanse zakenman Andy Appleby, werd uitgekocht door de lokale multimiljonair. Het totale overnamebedrag is echter nooit naar buiten gebracht. Appleby was ten tijde van de overname lovend over zijn opvolger. “Met Mel Morris hebben we niet alleen een geweldige partner gevonden, maar ook iemand die oprecht gepassioneerd is over deze voetbalclub.”

In de strategie van Morris moet alles wijken voor dat ene doel: terugkeren in de Premier League. Daarnaast is de manier van spelen in zijn ogen ook erg belangrijk. Het voetbal in het Pride Park Stadium moet naast resultaatgericht ook aantrekkelijk zijn. De vermogende eigenaar weet dat Cocu bij PSV goed overweg kon met jonge spelers als Memphis Depay en wil dat ook terugzien in Derby. Morris is sowieso onder de indruk van de manier van werken van de manager uit Nederland. “Er was gelijk een klik met Phillip en zijn assistent Chris van der Weerden. Hun voetbalfilosofie ligt gelukkig heel dicht bij die van deze club. De manier van spelen die zij voorstaan, het opleiden van talenten, met tempo en druk naar voren spelen. Allemaal aspecten die in onze filosofie liggen opgesloten. We wilden het momentum dat Frank Lampard heeft gecreëerd niet verloren laten gaan. Phillip Cocu heeft eerder in zijn trainersloopbaan uitstekend gepresteerd met een beperkt budget, terwijl noodgedwongen jonge spelers moesten worden ingezet. Hij is er heel goed in om de waarde van een selectie op te schroeven. Niet alleen wat betreft aanstormende talenten, maar ook op het gebied van gelouterde spelers”, zo zei Morris voor de camera van Rams TV.

Cocu werkt tijdens een trainingskamp in Florida naar het nieuwe seizoen toe. Niet alleen van der Weerden staat hem bij in Derby. Ook Twan Scheepers, dertien jaar lang als jeugdtrainer verbonden aan PSV, is opgenomen in de technische staf van the Rams. De eerste competitiewedstrijd is al over een kleine maand. Het uit de Premier League gedegradeerde Huddersfield Town krijgt zaterdag 5 augustus bezoek vanuit Derby. Weinig tijd dus voor Cocu om de door hem gewenste speelstijl erin te slijpen. De vrijdag gepresenteerde Nederlander is alweer de achtste manager sinds Morris de voorzittershamer overnam van Appleby, al zaten daar ook een aantal interim-managers tussen.

Naast McClaren sneuvelde onder meer Paul Clement, die voordien als assistent-trainer werkzaam was bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Sowieso houden managers het doorgaans niet lang uit bij Derby, want Cocu is alweer de twaalfde eindverantwoordelijke op technisch gebied sinds de degradatie uit de Premier League elf jaar geleden. Nigel Clough, wiens vader Brian tweemaal de Europacup I veroverde met Nottingham Forest, kende tussen januari 2009 en september 2013 het langste dienstverband. Wellicht heeft Cocu zich de afgelopen tijd laten informeren door zijn goede vriend Frank de Boer. De huidige oefenmeester van Atlanta United weet wat het is om bij een Engelse club werkzaam te zijn, al was zijn avontuur in de Premier League van zeer korte duur en allesbehalve een doorslaand succes. De Boer verloor zijn eerste vier competitiewedstrijden als manager van Crystal Palace en werd na 77 dagen op non-actief gesteld. De oud-verdediger van Ajax en Oranje wilde het publiek op Selhurst Park verzorgd voetbal voorschotelen, maar slaagde er nimmer in zijn filosofie over te brengen op de selectie van the Eagles. Na de dramatische seizoensstart met vier nederlagen greep het bestuur keihard in. De door de wol geverfde Roy Hodgson kwam in de dug-out te zitten en onder zijn leiding wist de Zuid-Londense club degradatie af te wenden. De Boer had al eerder op pijnlijke wijze kennis gemaakt met de harde wetten van het topvoetbal. Internazionale maakte in 2016 na slechts drie maanden een einde aan de samenwerking.

Cocu zal waarschijnlijk ook lessen hebben getrokken uit het avontuur bij Fenerbahçe. De teleurstellende resultaten werden hem uiteindelijk fataal aan de boorden van de Bosporus. Er speelden echter meer zaken niet in zijn voordeel, zo bleek uit een interview van voorzitter Ali Koç op het clubkanaal van de Turkse topclub. Turgay Altay, Murat Öztürk en Alper Asci, die deel uitmaakten van de trainersstaf, werden op staande voet ontslagen omdat ze volgens Koç hadden geprobeerd om Cocu eruit te werken. “De drie ontslagen trainers hebben alle informatie over spelers, wedstrijden en trainingen gelekt naar een derde partij, inclusief videobeelden. Alle informatie en statistieken van vorig seizoen zijn stiekem gewist. Nadat Erwin Koeman bij de staf kwam, kreeg hij bepaalde taken die eerder in handen waren van Turgay Altay. Daarna hebben de trainers die vanuit vorig jaar nog deel uitmaakten van de technische staf besloten Cocu niet meer te helpen. Verschillende spelers klaagden over vermoeidheid. Zij voelden zich niet fit tijdens de wedstrijden. Dit kwam doordat de fitnesstrainers de informatie over vermoeidheidsklachten niet hebben overgedragen aan de trainer. Er is door de drie ontslagen trainers zo zwaar getraind, dat er zware blessures hadden kunnen ontstaan. Spelers klaagden over die trainingen, maar ook dat werd niet doorgegeven aan Cocu.”

Koç was tevens woedend over het gedrag van het drietal rondom de topper tegen Besiktas en het Europa League-duel met Spartak Trnava. “Voor de wedstrijd tegen Besiktas lag er plotseling een kleed in de kleedkamer. De drie trainers die later ontslagen zijn, zeiden tegen de spelers dat ze Cocu in dat kleed gingen oprollen na de wedstrijd, om hem terug naar Nederland te sturen. Dit gebeurde nog eens tegen Spartak Trnava. Toen dat verhaal bij mij terecht kwam, heb ik hen meteen ontslagen.” Het bleef niet beperkt tot het ontslaan van trainers. Ook spelers Volkan Demirel, Nabil Dirar en Aatif Chahechouhe werden hard aangepakt. “Volkan Demirel is tijdens een training op Erwin Koeman afgelopen en zocht daarna op schandalige wijze de discussie met Koeman, mij en iemand anders uit het bestuur. Daarom is hij uit de selectie gezet. Aatif Chahechouhe en Nabil Dirar waren continu vrolijk, hoe slecht het ook ging. Aatif heeft ook bij spelers en trainers een soort lobby gehouden voor Dirar, die volgens hem moest spelen. Cocu maakte een andere keuze en toen begon Aatif de sfeer te verpesten. Daarom hebben wij ook Aatif en Dirar uit de selectie gezet.” Cocu zal dergelijke praktijken wellicht niet meemaken bij Derby, maar weet door zijn ervaringen in Turkije dat het er in het buitenlands soms heel anders aan toegaat dan in Nederland.