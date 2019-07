‘PEC Zwolle en miskoop Anass Achahbar gaan na nul treffers uit elkaar’

De wegen van PEC Zwolle en Anass Achahbar scheiden per direct, zo meldt de Stentor dinsdagavond. De clubleiding en het management van de aanvaller zitten op een lijn wat betreft de ontbinding van het nog een jaar doorlopende contract. De 25-jarige Achahbar kan zodoende middels een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.

De samenwerking tussen PEC en Achahbar is zowel financieel als sportief een fiasco gebleken. De club maakte in 2016 een transfersom over aan Feyenoord en liet de aanvaller, die voor vier seizoenen tekende, tot grootverdiener uitgroeien. Achahbar startte met overgewicht, raakte zijn basisplaats kwijt en kwam in negentien Eredivisie-duels niet tot scoren.

NEC nam een jaar later een deel van zijn salaris over en huurde Achahbar in twee opeenvolgende seizoenen. Na ook een moeizaam begin in Nijmegen krabbelde de aanvaller op en kwam hij tot vijftien competitiegoals. In het eerste half jaar van vorig seizoen was Achahbar goed voor zeven treffers, maar na een akkefietje met coach Jack de Gier werd hij teruggezet naar de beloften en speelde hij niet meer.

PEC stelde met oog op komend seizoen ook geen prijs meer op Achahbar, die geen onderdeel zou uitmaken van de eerste selectie en diende aan te sluiten bij de beloften. De aanvaller kwam eerder tot 33 duels en 6 doelpunten voor Feyenoord en speelde op uitleenbasis voor Arminia Bielefeld.