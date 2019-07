Vitesse verliest en wacht na drie oefenwedstrijden nog op eerste zege

Vitesse is in de voorbereiding op komend seizoen nog niet op dreef. Het team van trainer Leonid Slutsky verloor de oefenwedstrijd tegen Lech Poznan dinsdag met 2-0. De club uit Arnhem is op trainingskamp in het Poolse Opalenica.

Tiener Filip Marchwinski zette Vitesse na een half uur spelen op achterstand na een fout van Navarone Foor en Djordje Crnomarkovic verdubbelde tien minuten later met een rake kopbal de voordelige marge. De eindstand stond zodoende in de rust al op het scorebord. Het team van Slutsky slaagde er in de tweede helft niet in om terug in het duel te komen.

Het was aan Jeroen Houwen te danken dat Lech Poznan in de slotfase niet een ruimere overwinning neerzette. Tim Matavz en Thomas Buitink ontbraken door blessureleed, terwijl Hilary Gong en Charly Musonda voorlopig nog niet inzetbaar zijn.

Vitesse verloor de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, tegen FC Midtjylland uit Denemarken, met 4-3. De Arnhemmers speelden eerder met 1-1 gelijk tegen Korona Kielce, dat net als Lech Poznan op het hoogste niveau in Polen uitkomt.