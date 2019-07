Liam Kelly: ‘Veel mensen zijn al begonnen over zijn goals tegen Ajax’

Feyenoord rondde maandag de komst van Liam Kelly af en de van Reading overgenomen middenvelder is momenteel met zijn nieuwe ploeggenoten in Oostenrijk om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De 23-jarige Kelly is de tweede Ier die de kleuren van de Rotterdammers gaat verdedigen en hij werd al een aantal keer geconfronteerd met zijn voorganger David Connolly.

“Ik ben de laatste dagen veel aangesproken door mensen over de club en natuurlijk over Connolly en zijn twee beroemde goals tegen Ajax”, glimlacht hij in gesprek met RTV Rijnmond. 41-voudig Iers international Connolly stond tussen 1997 en 2001 onder contract bij Feyenoord en beleefde in zijn laatste seizoen zijn hoogtepunt door in een met 3-4 gewonnen wedstrijd tegen de aartsrivaal tweemaal te scoren in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Kelly zullen de Klassiekers eveneens bijzonder worden: “Dat zijn de grote wedstrijden waar je naar uitkijkt, die tegen Ajax en PSV. Maar ik kan ook niet wachten op de eerste wedstrijd van het seizoen”, gaat hij verder. De middenvelder werd al even in verband gebracht met een overstap naar de club van oude bekende Jaap Stam en beleefde een aantal drukke dagen: “Ik heb nog nooit een transfer gemaakt dus alles was de laatste dagen een beetje nieuw voor mij.”

“Maandag was een hele lange dag met alle formaliteiten die afgehandeld moesten worden. Vandaag heb ik lekker getraind met mijn nieuwe teamgenoten en kan ik me richten op waar ik voor gekomen ben.” Kelly was in de tijd dat Stam de scepter zwaaide bij the Royals een basisspeler, maar raakte die positie onder kwijt onder opvolgers Paul Clement en José Gomes: “Zo gaat het in het voetbal. Een nieuwe trainer heeft altijd zijn eigen manier van spelen en als je daar niet in past kun je niet anders doen dan blijven vechten. Hopelijk komt er dan een keer een kans en die krijg ik nu bij Feyenoord.”