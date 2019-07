PEC Zwolle slaat toe in Friesland: ‘Het is mijn doel om op het WK te spelen’

Sai van Wermeskerken vervolgt zijn loopbaan bij PEC Zwolle, zo maken de Blauwvingers dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger komt over van SC Cambuur, waar hij over een aflopend contract beschikte. Van Wermeskerken heeft voor twee seizoenen getekend bij zijn nieuwe werkgever. In de verbintenis is bovendien een optie voor nog een jaar opgenomen.

“Sai is een speler die de afgelopen jaren stapje voor stapje progressie heeft geboekt. Via FC Dordrecht kwam hij bij Cambuur terecht, waar men zeker vorig seizoen niet om hem heen kon”, reageert technisch manager Mike Willems op de komst van de vleugelverdediger, die de opvolger wordt van Kingsley Ehizibue. “Tevens kwam hij uit voor Japan Onder-23. Sai is van origine een vleugelaanvaller, maar omgeturnd tot rechtsback. Daar is hij ook op zijn sterkst. In Zwolle krijgt hij nu de kans om zich op die positie te richten.”

‘Het stond voor mij al een tijdje vast dat ik naar Nederland zou gaan’

Van Wermeskerken vertelt snel met PEC in gesprek te zijn gegaan nadat hij bericht had gekregen van zijn zaakwaarnemer: “Na periodes bij Dordrecht en Cambuur gevoetbald te hebben, voel ik dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Bovendien is het geen geheim dat mijn ultieme doel is om voor de nationale ploeg van Japan op het WK te spelen. Ook in dat opzicht is deze stap de enige juiste voor mij.”

Van Wermeskerken is al de zevende nieuwe aanwinst van PEC voor het aankomende seizoen. De club van de nieuwe trainer John Stegeman maakte eerder de komst van Xavier Mous, Kenneth Paal, Etiënne Reijnen, Michael Zetterer, Iliass Bel Hassani en Dennis Johnsen bekend.