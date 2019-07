Burnley betaalt dag na Pieters-deal elf miljoen voor eenmalig international

Burnley heeft dinsdag met Jay Rodriguez de tweede zomeraanwinst gepresenteerd. De 29-jarige aanvaller, afkomstig van West Bromwich Albion en met een verleden bij Burnley, tekent een tweejarig contract op Turf Moor, met de optie op een seizoen extra. Rodriguez volgt hiermee het voorbeeld van Erik Pieters, die Stoke City onlangs verliet en maandag een tweejarige verbintenis bij the Clarets ondertekende. Met de komst van de aanvaller is naar verluidt elf miljoen euro gemoeid.

De kersverse aanwinst, die twee seizoenen aan West Bromwich verbonden was, vliegt gelijk door richting Portugal, alwaar Burnley een trainingskamp heeft belegd. De formatie van manager Sean Dyche bereidt zich in Zuid-Europa voor op de voetbaljaargang 2019/20, die over een maand begint. Burnley opent het seizoen op 10 augustus tegen Southampton, toevallig een voormalig werkgever van Rodriguez.

Rodriguez, geboren en getogen in Burnley, doorliep de jeugdopleiding van de Premier League-club en maakte ruim vijf seizoenen deel uit van de hoofdmacht. In 2012 legde Southampton acht miljoen euro neer voor de aanvaller, wat destijds een recordbedrag was. Voor Rodriguez was het dienstverband bij Southampton er een van pieken en dalen. De aanvaller kwam tot 35 doelpunten in 5 seizoenen voor the Saints, maar kende ook tegenslag. Een ernstige knieblessure hield hem ruim een jaar aan de kant. Mede hierdoor miste Rodriguez het WK in 2014 met de Engelse nationale ploeg.

In zijn eerste periode voor Burnley kwam Rodriguez tot 41 doelpunten in 129 wedstrijden en schopte hij het tot jeugdinternational van Engeland. Zijn enige interland voor het ‘grote’ Engeland volgde in 2013, in een oefenduel met Chili. De teruggekeerde aanvaller werd tijdens zijn eerste jaren bij Burnley korte tijd uitgeleend aan het Schotse Stirling Albion en Barnsley, uitkomend in de Championship.