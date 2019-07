Manchester City stuurt aankoop van acht miljoen meteen door naar Duitsland

Manchester City leent de dinsdag gecontracteerde Zack Steffen voor een seizoen uit aan Fortuna Düsseldorf, zo meldt de Duitse club via de officiële kanalen. De 24-jarige doelman uit de Verenigde Staten is afkomstig van Columbus Crew, dat in december al tot een akkoord was gekomen met the Citizens over de overgang van Steffen naar de Premier League. Naar verluidt is met de transfer een bedrag van acht miljoen euro gemoeid, al hebben beide clubs daar geen mededelingen over gedaan.

Steffen keert dus terug in het Duitse voetbal, want de sluitpost van Team USA bracht enkele jaren geleden een seizoen door in de jeugdopleiding van SC Freiburg. “Ik kijk reikhalzend uit naar mijn terugkeer richting Duitsland. Fortuna is een zeer traditierijke club”, zo stelt de huurling van de Bundesliga-club uit Düsseldorf in een eerste reactie op de clubsite.

Lutz Pfannenstiel, oud-doelman en tegenwoordig bestuurslid van Fortuna, is ook content met de huurovereenkomst. “Zack Steffen is een moderne doelman die alle facetten van het keepersvak beheerst. Hij is technisch zeer goed onderlegd, kan een-op-een situaties goed lezen en is tevens een meevoetballende keeper. Het is niet voor niets dat Manchester City hem een meerjarig contract heeft voorgelegd.”

Steffen kwam afgelopen seizoen tot dertien wedstrijden onder de lat bij Columbus Crew en speelde eerder op huurbasis voor de Pittsburgh Riverhounds. De Amerikaanse sluitpost nam deel aan de CONCACAF Gold Cup en bereikt met zijn land zelfs de finale. Het toernooi kende echter een teleurstellende afloop, want de Verenigde Staten werden in de eindstrijd in de nacht van zondag op maandag met minieme cijfers verslagen door Mexico (1-0).