Sarina Wiegman wordt als eerste vrouw geëerd met standbeeld in Zeist

Bondscoach van de Oranje Leeuwinnen Sarina Wiegman krijgt een eigen standbeeld, zo maakt de KNVB dinsdag bekend. De beeltenis van Wiegman, die het met de Nederlandse vrouwen tot de finale van het WK in Frankrijk schopte, zal worden toegevoegd aan de beeldentuin op de KNVB Campus in Zeist.

Wiegman komt daarmee in een illuster rijtje terecht: in de beeldentuin staan al standbeelden van onder meer Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Johan Neeskens en Rinus Michels. “Sarina is naast een hele succesvolle trainer ook, en vooral, een heel inspirerend mens”, ligt Jan Dirk van der Zee toe namens de directie van de voetbalbond.

“Dit is ze voor haar speelsters, de staf, maar ook voor ons als KNVB. Ze heeft nu al zoveel betekend voor het Nederlands voetbal dat wij als KNVB hebben besloten om haar beeltenis toe te voegen aan onze beeldentuin.” De bond voegt toe dat Wiegman niet alleen is toegevoegd vanwege haar prestaties als bondscoach, maar ook vanwege wat zij als speelster heeft bereikt.

De 49-jarige Wiegman speelde haar gehele loopbaan voor Ter Leede en kwam zelf tot 104 interlands namens het Nederlands elftal. Na haar pensioen werkte zij ook als trainer bij Ter Leede en de vrouwen van ADO Den Haag. Wiegman ging daarna in eerste instantie als assistent-bondscoach aan de slag bij de Oranje Leeuwinnen en nam eind 2016 het stokje over van Arjan van der Laan. In 2017 won zij al het EK in eigen land met het Nederlandse vrouwenteam.